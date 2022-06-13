الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية: "تصرفات إسرائيل أحادية الجانب تقوض فرص السلام"

أكد الشيخ، على "ضرورة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإزالة منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب

إتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس الأحد، إسرائيل بارتكاب "إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية" مؤكدا أنها "تقوض حل الدولتين وفرص السلام".

وقال حسين الشيخ خلال اجتماع عقده في رام الله، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائبها هادي عمرو، إن الفلسطينيين "يحتاجون إلى الأمن والاستقرار وإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967"، مشددا على "ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي لم تطبق حتى الآن"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

وأكد الشيخ خلال اللقاء، على "ضرورة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإزالة منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب تبعا لقوانين الكونغرس المجحفة بحق الشعب الفلسطيني".

ويأتي هذا اللقاء "ضمن لقاءات مكوكية مع الوفد الأميركي وتحضيرا لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وكانت وكالة رويترز قد كشفت أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان هذا الأسبوع عن زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية الشهر الوشيك ويتركز حول إعادة ضبط العلاقات بين البلدين وتعزيز أمن الطاقة والملف النووي الإيراني وسبل إيقاف حرب اليمن"