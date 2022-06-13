تقرير: التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل وأنقرة يقود إلى اعتقال نشطاء في الحرس الثوري بتركيا

"المخابرات الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى لاحباط العمليات المخطط لها في تركيا"

كشف مصدر إسرائيلي كبير أن "الأجهزة الأمنية التركية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اعتقلت عددا من نشطاء الحرس الثوري الإيراني، كانوا متورطين في محاولة اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا الشهر المنصرم".

وكان موقع "واينت" الإسرائيلي، قد أفاد بأن "المخابرات الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى لاحباط العمليات المخطط لها في تركيا"، وقال مسؤول امني مطلع للموقع انه "على ضوء صورة الوضع الاستخباراتي، من الافضل للإسرائيليين أن لا يزوروا تركيا هذه الفترة".

ومن جهته كان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد نشر قبل أسبوع ونصف تحذيرا من السفر إلى تركيا بسبب تحذير ملموس وحقيقي من هجمات انتقامية ايرانية ضد اسرائيليين بعد اغتيال المسؤول في الحرس الثوري، حسن صياد خودائي والذي نسب إلى جهاز الموساد الاسرائيلي.

وبحسب تقرير استخباراتية، فإن نية إيران باستهداف إسرائيليين في الخارج "موجودة منذ عامين"، غير أن الأمر يختلف هذه المرة إذ "تنوي ايران استهداف سياح إسرائيليين وليس فقط أهداف رسمية".