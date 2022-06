نواب الكتلة الصدرية يستقيلون من البرلمان العراقي ورئيس البرلمان يوقع بالموافقة عليها

وقّع رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسى، أمس الأحد، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية، بعد أن دعا زعيم التيارالصدري فى العراق، مقتدى الصدر، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب العراقى.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي، في عمان، إن الكتلة الصدرية ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيار تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي للقوى السياسية الأخرى، مشيرًا إلى أن زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر يؤمن بالأغلبية أو المعارضة.