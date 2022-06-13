نواب الكتلة الصدرية يستقيلون من البرلمان العراقي ورئيس البرلمان يوقع بالموافقة عليها

قال الصدر إن "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذارى أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب

وقّع رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسى، أمس الأحد، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية، بعد أن دعا زعيم التيارالصدري فى العراق، مقتدى الصدر، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب العراقى.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الأردني عبدالكريم الدغمي، في عمان، إن الكتلة الصدرية ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيار تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي للقوى السياسية الأخرى، مشيرًا إلى أن زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر يؤمن بالأغلبية أو المعارضة.

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وأضاف الصدر: "كما الشكر موصول لحلفائنا فى تحالف انقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات وهم الان فى حل منى جزاهم الله خير الجزاء"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".

وكان نواب الكتلة الصدرية وقعوا، الخميس الماضي، استقالاتهم جميعاً ووضعوها تحت تصرف الصدر، بعد أن أعلن الأخير أن نواب كتلته البرلمانية مستعدون لتقديم الاستقالة.

واعتبر الصدر سابقاً أن الانسداد السياسي الذي يعيشه العراق "مفتعل"، وأن إصلاح البلاد "لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية".

وكانت الكتلة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة.