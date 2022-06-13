رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي بوزيرة الطاقة الإسرائيلية للتباحث في ملف الغاز

أشارت وزيرة الطاقة الإسرائيليةومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام إسرائيل بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي

تصل رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الإيطالي إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، للتباحث مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، حول الطاقة في وقت يسعى فيه الاتحاد الاوروبي إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات الطاقة والحد من الاعتماد على روسيا.

وبحسب بيان للمفوضية، ستلتقي رئيستها أورسولا فون دير لاين بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الإثنين في حين تلتقي الثلاثاء برئيس الوزراء نفتالي بينيت. وستركز اللقاءات وفق البيان على "التعاون في مجال الطاقة بشكل رئيسي".

وفي السياق سيجري رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه العام المنصرم يومي الإثنين والثلاثاء مباحثات حول الطاقة والأمن الغذائي مع القادة الإسرائيليين قبل أن يلتقي اشتية في رام الله على ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في وقت سابق من الشهر الجاري حظرا على معظم واردات النفط الروسي في عقوبة تعتبر الأشد صرامة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير المنصرم.

ومن جهتها أشارت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار ومسؤولون آخرون إلى إمكانية قيام إسرائيل بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي ونقل الغاز من حقلها البحري الذي تقدر احتياطاته بنحو ألف مليار متر مكعب.

وتعتبر فكرة نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا في الوقت الحالي خطوة محفوفة بالتحديات وهذا سيتطلب استثمارات في البنية التحتية ضخمة وطويلة الأمد. ولعل أبرز تلك التحديات يتمثل في عدم وجود خط أنابيب يربط الحقول البحرية الإسرائيلية بأوروبا، لكن يتمثل أحد الخيارات المطروحة في نقل الغاز إلى مصر وتسييله للتصدير إلى أوروبا.

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