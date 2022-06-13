أزمة الحكومة الإسرائيلية/عضو في "يمينا" يعلن انه ليس جزءا من الائتلاف الحكومة

العضو من "يمينا" منح الحكومة الإسرائيلية أسبوعين للمصادقة على تمديد "سريان القانون الاسرائيلي في الضفة"

اعلن عضو الكنيست من يمينا نير اورباخ بعد ظهر اليوم أنه لا يعتبر نفسه جزءا من الائتلاف الحكومي، وشدد اورباخ في بيان بأن انسحابه مناسب"للوضع اليوم"، وعمليا لا يزال يمنح فرصة لاستمرار الحكومة لكنه يطالب المصادقة على تمديد "قانون سريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية" في الكنيست، واعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتحقيق ذلك، ومن جانب آخر أكد انه لن يصوت حل الكنيست "الأسبوع القادم".

وأضاف اورباخ :"بعد أسبوع من الاجتماعات مع رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين- توصلت إلى استنتاج بأن الائتلاف غير قادر على مواصلة عمله وفقا للادارة الحالية". وتابع "قبل عام، أصدقائي وأنا آمنا انه من الممكن إخراج إسرائيل من الدوامة، أقمنا ائتلاف على اساس مبادئ واضحة، إن كانت على المستوى الأيدلوجي أو على المستوى التنفيذي، للأسف الائتلاف اليوم- لا يؤدي هدفه".

وتابع اورباخ :"من ناحية، عملنا على مدار عام على مواضيع متنوعة لتقوية دولة إسرائيل وتحصينها، ومن ناحية إخرى جهات متطرفة ومعادية للصهيونية مثل نواب الكنيست غنايم وزعبي أخذوا الائتلاف الى اتجاهات اشكالية، واستخدموها كل الطريق كرهائن لهم. في الوقت نفسه فشلنا تماما برفع معنويات الشعب وهذه مهمتها الأساسية للحكومة، وكل حكومة".

واجتمع اورباخ أمس مرتين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، حيث طلب منه بينيت منحه مزيد من الوقت لترتيب وتسوية أمور الائتلاف الحكومي. وكان اورباخ صرح لكل من تحدث معه خلال الأسبوعين الأخيرين إنه يفكر انه لا يوجد جدوى لاستمرار الائتلاف الحالي، وإنه يؤخر انسحابه من الحكومة فقط بسبب علاقاته القريبة من بينيت.