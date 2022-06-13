إيران تهدد إسرائيل: "الرد لن يكون بدولة ثالثة"

أنه "إذا أردنا الرد على العمليات التي تنفذها إسرائيل، فسيأتي ردنا مباشرًا وليس في دولة ثالثة".

بعث متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية برسالة حازمة إلى إسرائيل صباح اليوم (الإثنين) أعلن من خلالها أنه "إذا أردنا الرد على العمليات التي تنفذها إسرائيل، فسيأتي ردنا مباشرًا وليس في دولة ثالثة". وتأتي هذه التصريحات وسط أنباء، الليلة الماضية، عن قيام المخابرات التركية بالكشف عن شبكة عملاء إيرانيين وضعت لنفسها هدفًا بضرب أهداف إسرائيلية في البلاد.

وسمحت الرقابة بالنشر بأن قوات الأمن التركية اعتقلت قبل أسابيع عدة مشتبه بهم عملوا بتكليف الحرس الثوري الإيراني وحاولوا خطف سياح إسرائيليين على الأراضي التركية. جاء الاعتقال في أعقاب وضع الأتراك بحقيقة ما يجري وكذلك بإطار التعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين لإحباط الهجمات الإيرانية على السياح الإسرائيليين.

ويشار إلى أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريًا في الوقت الحالي.

وبحسب مصادر أمنية، فإنه من الجدير أخذ هذه التهديدات على محمل الجد وعدم تعريض الإسرائيليين أنفسهم للخطر لا سيما أنه تم تسجيل رتفاع في مستوى التهديد في دول أخرى على الحدود مع إيران.