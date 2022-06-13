في أعقاب التهديدات الإيرانية: رفع تحذير السفر إلى إسطنبول إلى أعلى مستوى

كما تدعو هيئة الأمن القومي الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا الامتناع عن الوصول إليها حتى إشعار آخر

نشرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي الإسرائيلي اليوم (الإثنين)، بيانًا مفاده رفع مستوى تحذير السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4 وهو أعلى مستوى.

وعممت الهيئة على الجمهور قبل أسبوعين تحذيرًا بالسفر إلى تركيا وذلك في أعقاب خشية الأجهزة الأمنية من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في كل أنحاء العالم، وفي تركيا بشكل خاص.

على ضوء استمرار هذا التهديد واشتداد التصميم الإيراني على استهداف مواطنين إسرائيليين في تركيا، وفي اسطنبول بشكل خاص، ترفع هيئة الأمن القومي مستوى تحذير السفر إلى اسطنبول إلى أعلى درجة وهو المستوى 4 وتحث الإسرائيليين المتواجدين في اسطنبول على مغادرة المدينة بأسرع وقت ممكن.

كما تدعو هيئة الأمن القومي الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا الامتناع عن الوصول إليها حتى إشعار آخر.

ويشار إلى وجود تحذير سفر على مستوى 3 (متوسط) إلى باقي أنحاء تركيا، وبالتالي فإن هيئة الأمن القومي تنصح الإسرائيليين بالامتناع عن السفر غير الضروري إلى بقية أنحاء هذه الدولة أيضًا.

وأضاف البيان "لا مانع من السفر على متن رحلات ترانزيت تمر عبر إسطنبول، طالما لا تتم في إطارها مغادرة المطار".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي قد ناشد الإسرائيليين خلال اجتماع لكتلته في الكنيست في وقت سابق من اليوم، إلى عدم السفر إلى تركيا، بل والعودة منها على جناح السرعة.