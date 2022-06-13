إسرائيل: لائحة اتهام خطيرة ضد جندي سابق في المخابرات وقاصر لـ "نشرهما معلومات سرية"

جميع المتورطين في التحقيق مشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنية، بناء على نشر معلومات سرية للغاية

قدمت دائرة الأمن السيبراني بمكتب المدعي العام الإسرائيلي اليوم (الإثنين) لوائح اتهام ضد جندي استخبارات في الاحتياط وضد قاصر بتهمة حيازة وجمع وتسليم ونشر" معلومات سرية للغاية ". يشتبه بأن جنديًا في الجيش الإسرائيلي متورط أيضا في الجريمة. وتنسب لائحة الاتهام لجندي الاحتياط والقاصر عددًا من التجاوزات الأمنية كالحصول على المعلومات السرية وجمعها وتسجيلها وحيازتها، فضلاً عن تعدد المخالفات بتقديم المعلومات السرية، على ما كشف موقع N12.

كما يُتهم القاصر بمشاركة معلومات سرية لديه مع معارفه، بل إنه نشر بعضًا منها على الإنترنت لجمهور عريض وغير محدود من متصفحي الإنترنت. وفي الأثناء، قامت النيابة العسكرية باعتقال الجندي المشتبه بإفشاء المعلومات السرية للمتهم القاصر، فيما لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده بعد.

جميع المتورطين في التحقيق مشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنية، بناء على نشر معلومات سرية للغاية. تم القبض على المشتبه بهم الثلاثاء 24 أيار/مايو على خلفية الاشتباه بارتكابهم هذه المخالفات. المشتبهون الثلاثة هم في الوقت الحالي، رهن الاعتقال، وتم طلب تمديد احتجاز اثنين منهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وأكدت المؤسسة الأمنية أنه "كما هو مفصل في لوائح الاتهام وطلبات الاعتقال، فقد ترتب خطر أمني شديد الخطورة على الجرائم التي ارتكبها المتهمون". بالإضافة إلى ذلك، لحقت أضرار أمنية جسيمة على أرض الواقع، بحسب خبراء أمن المعلومات في الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام.