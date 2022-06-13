22 دولة ترفض التقرير الصادر عن اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

انتقد البيان السلطة الممنوحة للجنة وأشار إلى أن هذه اللجنة مثال على المعاملة غير المتكافئة المخصصة لإسرائيل

أصدرت 22 دولة اليوم بيانًا شديد اللهجة ضد لجنة التحقيق، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أعقاب عملية "حامي الأسوار العسكرية". وانتقد البيان الذي بادرت إليه الولايات المتحدة، بشدة السلطة الممنوحة للجنة ووصف إنشاء هذه اللجنة على أنه مثال آخر على المعاملة غير المتكافئة التي توليها هذه اللجنة لإسرائيل، وهي معاملة يجب أن تتوقف.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، أعرب عن تقديره للوقفة الدولية إلى جانب إسرائيل بهذا الشأن وقال: "هذا يوم مخالف لسائر الأيام في مجلس حقوق الإنسان. يوم تسود فيه الأخلاق على النفاق، يكفي مع الانحياز. يكفي هوسًا حول إسرائيل. أود أن أشكر الولايات المتحدة، وصديقي بلينكن وزير الخارجية، على قيادتهما لمثل هذه الخطوة الهامة والضرورية، ولكل دولة من الدول الموقعة. "آمل أن يفهم مجلس حقوق الإنسان الرسالة الواضحة التي يحملها البيان، وأن يلغي لجنة التحقيق التي ولدت من الخطيئة، وأن يبدأ في التعامل مع حقوق الإنسان كما كان ينبغي عليه أن يفعل منذ إقامته".

أما الدول الموقعة على البيان فهي: النمسا، بلغاريا، البرازيل، كندا، الكاميرون، كولومبيا، كرواتيا،أسواتيني، ألمانيا، غواتيمالا، المجر، إسرائيل، ليبيريا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، مقدونيا الشمالية، هولندا، بالاو، توغو، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

عارضت الولايات المتحدة، التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي اتهمت فيه إسرائيل بأنها مسؤولة بشكل كبير عن الأوضاع والصراعات مع الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مطلع هذا الشهر "كما ذكرنا مرارا وتكرارا فإننا نعارض بشدة الطبيعة المفتوحة والمحددة بشكل غامض للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، مؤكدا بأن التقرير يمثل "مقاربة منحازة ومتحيزة ولا يفعل شيئا لتعزيز آفاق السلام".