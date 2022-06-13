رئيس الحكومة الاسرائيلية:"نقاتل من أجل الحكومة، هذه هي الحقيقة"

جاءت كلمه رئيس الحكومة الاسرائيلية في اعقاب اعلان العضو في حزبه عن توقفه للتصويت لصالح الائتلاف

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست اليوم :"نحن نقاتل حاليا من أجل الحكومة، هذه هي الحقيقة، الحكومة ممتازة لكنها تستند على ائتلاف غير بسيط". هذا وجاءت كلمة بينيت في اعقاب اعلان النائب نير اورباخ من حزبه "يمينا" انه لن يصوت مع الائتلاف الحكومي، إن لم يتم حل قضية تمرير تمديد قانون سريان القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وتابع بينيت "لِمَ نقاتل من أجل الحكومة؟" واضاف "لنفس السبب الذي من أجله إقمنا الحكومة، يجب أن نعود ألى الأساسيات، لأن الخيار في دولة إسرائيل هو بين الفوضى والاستقرار. بين الشلل والنمو. قبل عام يمكنني أن أذكر الجميع، رئيس المعارضة اليوم، حين كان رئيسا للحكومة في حينه حاول اربع مرات اقامة حكومة وفشل، وكنا على مسافة ايام قليلة من انتخابات خامسة، واتخذنا قرارا، قرارا شجاعا سألتزم به، اقامة حكومة معقدة، تحالف معقد لإنقاذ إسرائيل من الانهيار الاقتصادي الذي تركه لنا، من البطاله الجماعية".

وشدد بينيت :"على عكس الحكومة السابقة التي كانت صارمة تجاه اليساريين وضعيفة أمام العدو، نحن نقوم بالعكس، نقف بقوة أمام العدو، لكننا نمد أيدينا ايضا الى مواقف مختلفة تشمل اليسار الصهيوني، نحن صارمين في الخارج وودودين في الداخل".

وتابع "الحكومة ليست مثالية، لا أقول أن كل شيء مثالي لكن ما البديل؟ دولة إسرائيل واجهت أهم الأوقات الصعبة بتاريخها، لقد كنا أمام الانهيار، نمو سلبي، قمنا بتخفيض البطالة. تعهدنا بإعادة الجمهور لسوق العمل. العاطلين بعد كورونا للعمل، وصلنا الى تشغيل كامل، أورثوا لنا العجز الأكبر بتاريخ أسرائيل 10.1، لأنهم وزعوا الأموال من السماء حتى يثيروا الاعجاب، هذه شعبوية، خفضنا العجز وهذا يعتبر مسؤولية".

وتوجه بينيت في كلمته الى أعضاء المعارضة وقال "انا أقدم يدي للجميع لأننا شعب واحد، يسار، يمين ، متدينين، علمانيين، نحن شعب واحد".