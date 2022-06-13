وزير الأمن الإسرائيلي يبدأ أول إجراءات تعيين قائد الأركان الثالث والعشرين للجيش الإسرائيلي

أبلغ غانتس المرشحين الثلاثة أنه ينوي لقاءهم في الأسابيع المقبلة وإجراء مقابلات معهم وأنه يستعد لإجراء مشاروات

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الليلة (الإثنين) أنه سيباشر في الأيام المقبلة، في عملية تعيين الرئيس الثالث والعشرين للجيش الإسرائيلي. والمرشحون لهذا المنصب هم نائب رئيس الأركان الحالي الجنرال هرتسي هاليفي، وسلفه الجنرال إيال زمير، والقائد السابق للقوات البرية الجنرال يوئيل ستريك، على ما أفاد موقعى والا.

أبلغ غانتس المرشحين الثلاثة أنه ينوي لقاءهم في الأسابيع المقبلة وإجراء مقابلات معهم. كما أعلن أنه سيجري مشاورات حول الموضوع مع وزراء الأمن ورؤساء الأركان السابقين.

وكان وزير الأمن قد أطلع رئيس الوزراء نفتالي بينيت حول نيته البدء بإجراء التعيين، وعقد اجتماعا مع رئيس الأركان أفيف كوخافي.

في 25 تشرين ثاني / نوفمبر 2018، صادقت الحكومة على تعيين العميد أفيف كوخافي في منصب رئيس الأركان، وفي 15 كانون الثاني (يناير) 2019 تمت ترقيته إلى رتبة لواء وبدأ خدمته كرئيس للأركان. قبل ذلك، شغل كوخافي منصب نائب رئيس الأركان، وقائد القيادة الشمالية، وقائد القوات المسلحة، ورئيس لواء العمليات في الجيش الإسرائيلي، وقائد فرقة غزة، وقائد كتيبة الإطفاء وقائد لواء المظليين.

أما بالنسبة للمرشحين الثلاثة فقد خدم هرتسي هاليفي في عدة مناصب كقائد لسرب استطلاع الأركان العامة، وقائد القيادة الجنوبية، وقائد القوات المسلحة، وقائد الكلية العسكرية للقيادة والأركان، وقائد فرقة الجليل. وشغل إيال زامير منصب قائد القيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء وغير ذلك. في حين خدم يوئيل ستريك كقائد للقيادة الشمالية، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، ورئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، وغير ذلك من المناصب النخبوية.