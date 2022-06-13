استطلاع انتخابي اسرائيلي: حزب الليكود يعزز قوته وحزب ساعر لا يتجاوز نسبة الحسم

وفقا للاستطلاع فان حزب رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت يتراجع الى خمسة مقاعد

على خلفية الازمة التي يواجهها الائتلاف الاسرائيلي، أظهر استطلاع انتخابي للقناة الاسرائيلية "12" بأنه في حال إجراء حكومة هذه الأيام فإن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 36 مقعدا، والحزب الثاني هو "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد مع 20 مقعدا، وبعده مباشرة "ازرق ابيض" مع عشرة مقاعد ، في حين يحصل كل من حزب "الصهيونية" الدينية وحزب "شاس" المتدين على ثمانية مقاعد لكل واحد منهما.

حزب "يهدوت هتوراة" المتدين يحصل على سبعة مقاعد، في حين ان حزب "العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي يحصل على ستة مقاعد، حزب رئيس الحكومة نفتالي بينيت مع خمسة مقاعد، كذلك ايضا "يسرائيل بيتنو" والقائمة الموحدة والقائمة المشتركة كل واحد منهما يحصل على خمسة مقاعد، بينما حزب "ميرتس" اليساري يحصل على اربعة مقاعد، في حين أن حزب "تكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر لن تتجاوز نسبة الحسم.

من ناحية التكتلات الحالية، فان الائتلاف الحالي يحصل على 55 مقاعد في حين ان كتلة نتنياهو تحصل على 60 مقعدا، وبالطبع القائمة المشتركة مع 5 مقاعد. وبشأن من الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، قال 47% نتنياهو، في حين رأى 21% بينيت مناسبا لتولي رئاسة الحكومة.