السعودية تستحدث خدمة التسجيل للحج إلكترونيًا للقضاء على ظاهرة "الاحتيال"

ويأتي النظام الجديد فيما تستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها

استحدثت السعودية بوابة الكترونية حكومية تتيح للراغبين بتأدية مناسك الحج من العديد من الدول الغربية التسجيل مباشرة للحصول على التأشيرات اللازمة، في خطوة تهدف للقضاء على "وكالات السفر الوهمية"، على ما أفاد مسؤولان وكالة فرانس برس، الإثنين.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج في الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، ووصلت بالفعل طلائع الحجاج الأجانب الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الأولى، منذ تفشي وباء كوفيد-19.

ويأتي النظام الجديد فيما تستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، لكن حجّاج الخارج يشكلون الغالبية العظمى، إذ يبلغ عددهم 850 ألفا.

ويسري النظام الجديد لمواطني الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا، حسب ما أفاد مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية طلب عدم الكشف عن اسمه.

وكان بوسع الراغبين في الحج في هذه الدول التسجيل عبر وكالات للسفر، تنظم سنويا رحلات لاداء الشعائر المقدسة، لكن هذا النظام كان ينطوي على خطر حدوث احتيال أو تقديم خدمات بمستوى منخفض. وقال مسؤول ثان في الوزارة طلب أيضا عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إنّ النظام الجديد يهدف للقضاء على "وكالات السفر الوهمية" التي كانت "تحتال" ماليًا على الحجاج.

وأعلنت السعودية عن الآلية الجديدة الاسبوع الماضي، وانتهت عملية التسجيل مساء الإثنين. وقالت السلطات إنّ الآلية الجديدة تهدف إلى "ضمان جودة الخدمات والشفافية في تكاليفها". وستجري السلطات قرعة بين المتقدمين لاختيار عدد متوافق مع حصة كل بلد من الحجاج.

وأقر المسؤول أنّ بعض المسلمين في هذه الدول قد يكونوا سجّلوا بالفعل مع وكالات سفر، قبل استحداث النظام الجديد. لكنّه قال إنّه لا يزال بوسعهم المشاركة في القرعة، التي لم يعلن عن موعدها بعد، طالما كان تسجيلهم بواسطة وكالات سفر معتمدة بالفعل لدى سلطات المملكة.

ووصل حجاج من أندونيسيا إلى المدينة المنورة في غرب المملكة السبت، لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجّهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.