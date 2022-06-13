تقرير إسرائيلي: حماس خططت لاستهداف المقاطعة ومسؤولين في السلطة

السلطة الفلسطينية الفلسطينية عثرت على مختبر متفجرات لحماس بالقرب من رام الله

أفادت القناة الاسرائيلية N12 بأن انفجار غامضا في بلدة بيتونيا قضاء رام الله قاد الأجهزة الفلسطينية لايجاد مواد متفجرة بكميات كبيرة، الحديث يدور عن ثمانية كيلوغرامات من المواد المتفجرة عثر عليها بعد ذلك الانفجار.

وقال التقرير، بأن السلطة الفلسطينية تدعي ان الحديث يدور عن مختبر لانتاج المتفجرات تابع لحركة حماس مصمم لاستهداف المقاطعة في رام الله، وهيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني ومسؤولين في السلطة، المواد المتفجرة أدت الى إصابة أحد عناصر الأجهزة الأمنية.

في أعقاب هذا الحادث، الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت ما بين 4 الى 5 أشخاص، جميعهم نشطاء حماس، السلطة الفلسطينية تربط المشتبهين مع نفس الانفجار ومع مختبر المتفجرات، من بين المعتقلين صلاح العاروري، احد اقرباء المسؤول في حركة حماس.

وخلال الأسابيع الأخيرة تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتنفيذ عدد اعتقالات أكثر لنشطاء حماس والجهاد الإسلامي الذي ينشطون بشكل أساسي في نابلس ورام الله.