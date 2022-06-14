تقرير: عنصرا الحرس الثوري الإيراني اللذين قتلا أمس عملا على تطوير السلاح لصالح حزب الله

ولم يفصح المصدر عن معلومات أوفى حول طبيعة موت المهندسين سوى أنهما توفيا في حادثتين منفصلتين

كشف تقرير نشره موقع إيران انترناشونال الإيراني المعارض ومقره لندن أن ما أعلنته السلطات الرسمية في إيران عن موت ضابطين في الحرس الثوري الأحد بحادث سير هو كلام عار عن الصحة. وأضاف الموقع أن علي قمني ومحمد عبدوس وكلاهما مهندسا طيران وفضاء في الحرس الثوري لم يموتا في حادث سير ولا بمكان عملهما، وفق النشر في N12.

ولم يفصح المصدر عن معلومات أوفى حول طبيعة موت المهندسين سوى أنهما توفيا في حادثتين منفصلتين وفي موقعين مختلفين. وأكد المصدر في الوقت نفسه أن المهندسين عملا على تطوير أسلحة ووسائل قتالية لصالح حزب الله الذي يسعى على الدوام إلى تطوير ترسانته الحربية والتلويح بها ضد إسرائيل.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت أن قمني وهو ضابط صغير نسبيًا توفي بحادث طرق خلال تأديته واجبه في خمين بوسط إيران. وبعد ذلك بساعات قليلة، تم الإعلان عن موت ضابط آخر في سلاح الجو في إيران وقد توفي أثناء تأديته واجبه، وزُعم أنه يعمل في وزارة الدفاع الإيرانية.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن الضابطين توفيا أثناء أداء الواجب ووصفتهما بـ "الشهداء" دون أي تفسير. ووفقًا للتقارير، فإن مقتل الاثنين ينضم إلى سلسلة من الضباط الإيرانيين وآخرين ممن عملوا في الحرس الثوري، الذين قُتلوا أو تم اغتيالهم، بعضهم وفقما أشارت تقارير، على يد إسرائيل. وقد زُعم أن إسرائيل قضت على اثنين من العلماء الإيرانيين هما أيوب أنتظاري وكمران أغامولاي، بتسميم طعامهما.