نائب وزير الأديان الإسرائيلي أمام طلاب إحدى المستوطنات: "لو كان هنالك زر يرسل العرب إلى سويسرا لكنت ضغطت عليه"

وأوضح النائب أنه لا يوجد زر كهذا يخفي العرب وعلى ما يبدو فقد خلقنا لنعيش كلانا على هذه الأرض بشكل من الأشكال"

كشفت إذاعة البث الرسمية "كان بيت" عن تسجيل يوثق وزير الأديان يستخدم تعبيرًا مثيرًا للجدل خلال حديث له في مدرسة ثانوية في مستوطنة إفرات الواقعة جنوبي بيت لحم، على ما جاء في معريف صباح اليوم الإثنين.

ويظهر في الشريط المسجل الذي كشفت عنه القناة نائب وزير الأديان وعضو الكنيست الإسرائيلي متان كهانا، وهو يقول أمام طلاب ثانويين في مستوطنة إفرات: "لو وجد هنالك زر يمكن الضغط عليه بوسعه أن يخفي العرب كلهم، من هنا ويرسلهم بقطار سريع إلى سويسرا، ليعيشوا هناك حياة سعيدة، وسأتمنى لهم كل الخير في سويسرا، كنت سأضغط على هذا الزر".

واستتبع عضو الكنيست أقواله موضحًا أنه لا يوجد زر كهذا يخفي العرب، وعلى ما يبدو فقد خلقنا لنعيش كلاناعلى هذه الأرض بشكل من الأشكال".

وأضاف نائب الوزير في التسجيل: "إن الفكرة التي تقول أنه بحال عدنا إلى خطوط 67 فسيكون هناك دولتان تعيشان بسلام جنباً إلى جنب، إني أعتبرها هراء بهراء. العرب لن يتنازلوا عن بيت جمليئيل والشيخ مؤنس الذي أقيمت على أنقاضه جامعة تل أبيب. إنهم يقولون لأنفسهم قصة مختلفة، ونحن نعرف أنها غير صحيحة. هم يقولون لأنفسهم إنهم هم الذين عاشوا دائمًا هنا وأننا جئنا وطردناهم".