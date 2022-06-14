وفاة الكاتب الإسرائيلي أ.ب.يهوشواع بعد مسيرة طويلة من الكتابة والتأليف

نشر الكثير من الروايات، بعضها يعالج العلاقات بين اليهود والعرب، وبين اسرائيل والدول والشعوب العربية

توفي الكاتب أ. ب. يهوشواع الليلة الماضية عن عمر ناهز 85 عامًا في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب. ويُعتبر يهوشواع من أهم الكتاب الإسرائيليين وأكثرهم نفوذا، ووصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه "فوكنر الإسرائيلي"، في إشارة إلى الكاتب الأمريكي الشهير ويليام فولكنر.

وُلد الروائي والناشط والكاتب المسرحي والمقال عام 1936 في القدس لعائلة من سالونيك باليونان. التحق بمدرسة "رحافيا جمنازيوم" الثانوية وخدم في الجيش الإسرائيلي كمظلي، قبل أن يتقدم لدراسة الأدب في الجامعة العبرية.

منذ نهاية خدمته العسكرية، بدأ يهوشوع ينشر الروايات. نُشر كتابه الأول للقصص القصيرة "موت هازاكين" عام 1962. وأصبح شخصية بارزة في جيل "الموجة الجديدة" من الكتاب الإسرائيليين الذين اختلفوا عن أسلافهم في التركيز عن كثب على الفرد.

في عام 1977 ، نشر روايته الأولى "العاشق" ، ونشر لاحقًا العديد من الكتب الناجحة، بما في ذلك "السيد موني" و "العودة من الهند" و "مهمة مفوض الموارد البشرية" وغير ذلك. وحصل عام 1995 على جائزة إسرائيل في الأدب.

بالإضافة إلى نشاطه الفني، كان يهوشوع من الأصوات البارزة في المعسكر اليساري الإسرائيلي. كان عضوًا في مجلس بتسيلم العام، وفي بعض الحملات الانتخابية وُضِع على قائمة حزب ميرتس في البرلمان الإسرائيلي.

مع اقتراب نهاية حرب لبنان الثانية ، حضر مؤتمرا صحفيا دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وعدم توسيع القتال.

وبحسب النشر في موقع مدار، فإن للكاتب "مساجلات كثيرة في الحياة السياسية الاسرائيلية. درس الأدب العبري في الجامعة العبرية في القدس، وعمل محاضراً في جامعة حيفا. نشر الكثير من الروايات، بعضها يعالج العلاقات بين اليهود والعرب، وبين اسرائيل والدول والشعوب العربية".