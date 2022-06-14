لبنان سيعرض على إسرائيل تسوية لحل الخلاف حول منصة كريش وموارد الغاز في مياه المتوسط

سيقوم لبنان في إطار التسوية بإلغاء مطالبه حول "خط 29" والمطالبة عوضا عن ذلك بـ "خط 23" و300 كم إضافية

يستعد لبنان لطرح تسوية أمام المبعوث الأمريكي عاموس هوخشتين الذي وصل بيروت، الأحد المنصرم، ليبحث في النزاع الدائر بين لبنان وإسرائيل حول موارد الغاز في البحر المتوسط بما في ذلك منصة كريش، على ما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات وكالة رويترز.

وأضافت هذه المصادر أن لبنان سيقوم في إطار التسوية بإلغاء مطالبه حول "خط 29" فيما سيطالب الرئيس اللبناني ميشيل عون عوضا عن ذلك بالحصول على"خط 23" إضافة إلى 300 كم تضم حقل "قانا" ولكن ليس حقل "كريش"، على ما أفاد موقع واينت.

وأصدر كل من وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الهرار بيانا مشتركا يشمل تعليقا رسميا إسرائيليا حول قضية منصة "كاريش" موضحين أن منصة التنقيب لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، جاء ذلك بعد اثارة تموضع المنصة في موقعها قبل يومين ردودا لبنانية غاضبة.