عشرات المصابين في انفجار مصنع كيماويات جنوبي إيران

وقع التسريب في مصنع بمحافظة فارس بجنوب الولاية، حيث تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق الذي اندلع بسرعة

أدى حادث تسرب الأمونيا من حاويات في مصنع جنوبي إيران إلى انفجار تسبب بإصابة عشرات الأشخاص بجروح طفيفة، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم (الثلاثاء). معظم المصابين هم من عمال المصانع الذين غادروا المستشفى بعد فترة وجيزة من تلقي العلاج.

وقع التسريب في مصنع بمحافظة فارس جنوبي الولاية، حيث تمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق الذي اندلع بسرعة. ومعظم الجرحى من عمال المصانع الذين تم تسريحهم بعد فترة وجيزة من العلاج في المستشفى المحلي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، ترد تقارير بين الحين والآخر، عن حرائق أو انفجارات في مواقع صناعية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وهي أحداث تترك أثرها على البنية التحتية لإيران، ويلقى باللوم في الغالب على أعطال فنية ناجمة عن "سنوات من العقوبات الاقتصادية من الغرب منعت وصول إيران إلى قطع الغيار الأصلية والمعدات الجديدة"، حسب النشر في معريف.

في فبراير الماضي، أعلنت إيران عن اندلاع حريق في قاعدة للحرس الثوري في محافظة كرمنشاه، وهو مستودع يحتوي على زيت محركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال. بالإضافة إلى ذلك، انتشرت في اليوم السابق للحريق أنباء لم يتم التحقق منها على الشبكة عن عدد من الانفجارات سمعت في شمال كرمنشاه، وهو موقع استراتيجي في إيران حيث توجد مواقع صواريخ ومنشآت عسكرية مختلفة.

يذكر أن عددًا من المواقع العسكرية والنووية الحساسة في إيران كانت هدفا لهجمات في السنوات الأخيرة، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.