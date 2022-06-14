وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل في مكتبه بالقدس رئيس الوزراء الإيطالي

تحدث الجانبان عن تعزيز العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا، وتطرقا للوضع الجيوسياسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا

استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بعد ظهر اليوم الثلاثاء رئيس حكومة إيطاليا ماريو دراغي، في مستهل زيارته لإسرائيل وأجرى معه جلسة شملت محاور سياسية عدة.

وتحدث الجانبان عن تعزيز العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا، وعن الوضع الجيوسياسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا وعن التعاون الوثيق بين الدولتين.

وفي سياق آخر قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حياط لموقع "ديكود 39" الإيطالي إن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لإسرائيل قد تساعد في ملف الاتفاقات الإبراهيمية التي ستشهد قريباً انضمام دول عربية أخرى.

واعتبر حياط أن الأشخاص في الشرق الأوسط لا يريدون العودة إلى الماضي، مضيفاً: ذهبنا إلى أبو ظبي لإيجاد سبيل للسلام أيضا مع رام الله".

وأضاف حياط أن إيطاليا مثل الدول الأوروبية الأخرى عليها دعم الاتفاقيات الإبراهيمية علنًا لأنها يمكن أن تلعب دورًا في تسهيل هذه العملية التي تعد وسيلة مهمة للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط.