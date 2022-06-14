هجوم سيبراني إيراني يستهدف مسؤولين إسرائيليين كبار

قالت الشركة إن "عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية تعطل، منذ ساعات صباح أمس الإثنين،"

كشفت شركة شركة أمن إلكتروني إسرائيلية Check Point Research، اليوم الثلاثاء، عن هجوم سيبراني واسع النطاق شنه قراصنة إيرانيون واستهدف مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين بمن فيهم وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وسفيرة أمريكية سابقة لدى إسرائيل.

وقالت الشركة إن "عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية تعطل، منذ ساعات صباح أمس الإثنين، وأبرزها موقع سلطة المطارات في إسرائيل،الذي تعطل لبعض الوقت".

ووفقًا لبيان الشركة ، فإن القراصنة "أجروا عملية استيلاء على حسابات البريد الوارد لبعض الضحايا، ثم استولو على محادثات منه لبدء التهديد ".

وأكدت الشركة: "يبدو أن الغرض من هذه العملية هو الوصول إلى صناديق البريد الوارد الخاص بالضحايا، ومعلوماتهم الشخصية ووثائق هويتهم".

وتابعت الشركة، "اخترق قراصنة إيرانيون صندوق بريد لواء سابقًا معروفًا في الجيش الإسرائيلي، كان يشغل "منصبًا حساسًا للغاية" وانتحلوا شخصيته"، على ما نقلت قناة "كان" الرسمية.

وقالت Check Point إن تحليلها جعلها تعتقد أن الهجوم نفذته مجموعة إيرانية تسمى Phosphorus لها تاريخ طويل في إجراء عمليات إلكترونية رفيعة المستوى تتماشى مع مصالح طهران وكذلك استهداف المسؤولين الإسرائيليين.

ولم تذكر Check Point أسماء الأهداف لحماية خصوصيتها ، باستثناء تسيبي ليفني التي وافقت على الكشف عن اسمها.