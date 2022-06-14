وزيرة الطاقة الإسرائيلية تجتمع غدا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يأتي الاجتماع في اطار المحاولات الاوروبية لشراء الغاز من دول اخرى بعد القرار بعدم الاعتماد على الغاز الروسي

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار ستجتمع غدا الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين لمناقشة بيع الغاز إلى اوروبا.

من بين المسؤولين الذين ستجتمع الوزيرة الاسرائيلية الهرار، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وايضا مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الاوروبي قادري سيمبسون، وذلك في إطار التجهيز للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن قضية تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل ومصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير أن وزارة الطاقة الاسرائيلية تجري خلال الأسابيع الأخيرة مناقشات مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي حول بيع الغاز الإسرائيلي الى اوروبا، والذي سينقل عبر خط أنابيب موجود بالفعل الى مصر، وسيتم هناك تحويلة الى سائل ونقله الى اوروبا.

بعد الغزو الروسي لأوكرانياـ، بدأ الاتحاد الاوروبي بخفض اعتماده على الغاز الروسي، لذلك يتوجهون الى مجموعة من الدول من بينها إسرائيل للتوقيع على صفقات معها لتصدير الغاز الى اوروبا. مديرة المفوضية الاوروبية اورسولا فون در لين اجتمعت أمس مع وزيرة الطاقة الاسرائيلية الهرار وقالت لها "إن في اوروبا معنيين بأن يصل الغاز الإسرائيلي اليها قبل الشتاء القادم"..