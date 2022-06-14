تركيا تؤكد أنها آمنة بعد التحذيرات الاسرائيلية

قالت الوزارة في بيان "أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا (...) تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب "

أفاد بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا "بلد آمن"، في رد غير مباشر على السلطات الإسرائيلية التي دعت رعاياها إلى مغادرة البلاد خشية من هجمات إيرانية تستهدف إسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان "أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا (...) تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب داخل حدودها وخارجها" من دون ان تذكر إسرائيل.

واعتبرت أنقرة أن الدعوات إلى مغادرة تركيا مرتبطة ب"تطورات على الساحة الدولية"، مضيفة أن "الجهات المعنية تتخذ كل التدابير الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب".

وكانت طهران، أكدت أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ناقش "ضرورة مواصلة المشاورات القائمة بين البلدين" خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وأفاد موقع "واينت" الاسرائيلي بأن قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي اصدرت اليوم تعليمات جديدة مفادها أن على جميع الضباط، والجنود الإسرائيليين المتواجدين على الأراضي التركية الخروج فورا من الدولة المسلمة.

وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال اجتماع لكتلته الحزبية أمس الإثنين إنه "في أعقاب الأحداث التي جرت على مدى الأسابيع الأخيرة في تركيا وبعد سلسلة محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية من قبل الإيرانيين بحق المستجمين الإسرائيليين في اسطنبول، فإننا ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى اسطنبول وإذا لم تكن هنالك حاجة ملحة فلا تقصدوا تركيا. وبحال كنتم الآن في اسطنبول فقوموا بمغادرتها بأسرع ما يمكن".