صحيفة سعودية: الجيش الإسرائيلي دمر قوافل أسلحة ايرانية على الاراضي العراقية

هذه القوافل كانت بطريقها لنقل أسلحة الى سوريا ولبنان تم تدميرها وهي في الأراضي العراقية

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن "الجيش الإسرائيلي دمر بشكل متكرر قوافل من الشاحنات التي نقلت سلاحا ايرانيا الى حزب الله اللبناني خلال عبورها الأراضي العراقية في طريقها الى لبنان".

وأشار المصدر، الذي اعتمد على "معلومات أجنبية موثوقة" الى أن "اسرائيل تتابع منذ سنوات نقل الأسلحة إلى حزب الله".

وأضاف المسؤول إنه "بالبداية، تم تدميرشحنات أسلحة وعتاد وذخيرة بمختلف الوسائل بعد وصولها الى المخازن (التابعة لحزب الله) في لبنان وسوريا. لكن،قيادة الجيش الإسرائيلي قررت أنه لا ينبغي الانتظار حتى تصل الأسلحة الى هدفها- بل عليها تدميرها قبل الوصول. لذلك أقر مراقبة القافلات حتى تصل الى مكان من الممكن فيه ضربها بأقل الأضرار للسكان المدنيين".

ونقل التقرير عن مصادر أمنية اسرائيلية قالت إن "ايران قلصت نقل الأسلحة برا الى الحد الأدني، واتجهت نحو تهريب الأسلحة بالطائرات العسكرية ومؤخرا عن طريق شحنات عن طريق البحر".

كما اقتبست تقديرات اسرائيلية مفادها أن الهجمات الأخيرة المنسوبة لإسرائيل قلصت 70% من شحنات الأسلحة الايرانية المنقولة لسوريا ولبنان.