تقرير: اتصالات لإقامة منتدى أمني إقليمي مشترك يجمع إسرائيل والسعودية

من المرتقب ان يتم الاعلان عن المنتدى خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الوشيكة لاسرائيل والسعودية

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل منتصف شهر تموز/يوليو القادم من المرتقب ان يتم الإعلان خلالها عن تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل ودول الخليج- يشمل السعودية.

وبحسب النشر هناك اتصالات متقدمة لإقامة منتدى رسمي وأمني بين إسرائيل والسعودية وعدد من الدول العربية، يعالج قضية الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، في مقابل التهديد الايراني. وبحسب مسؤولين إسرائيليين، البيان حول إقامة المنتدى سيصدر خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى الشرق الأوسط- إما في إسرائيل أو في السعودية والتي سيتوجه اليها الرئيس بايدن من مطار بن غوريون في رحلة مباشرة.

مسؤولون إسرائيليون صرحوا لـ"كان" أن هذه العملية تعتبر فرصة جديدة لمواجهة التهديد الايراني. اقامة المنتدى الأمني "نضج" على مدار فترة طويلة من النقاشات والاجتماعات، ايضا لمسؤولين إسرائيليين مع نظرائهم في الخليج، لكن أيضا مع مسؤولين أمريكيين. وايضا خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس الى واشنطن الشهر الماضي، تم مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات في البنتاغون، لكن بدون أدنى شك، فإن هذا مثل هذا التقدم، الاجتماعات المشتركة أو المنتدى المشترك لإسرائيل والسعودية سيكون بمثابة شرق أوسط جديد.

وفي وقت سابق اليوم أعلن البيت الأبيض عن تواريخ زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل، رغم الأزمة السياسية المتفاقمة. وقال مسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس ينتظر الاجتماع مع رئيس الحكومة بينيت ولا يوجد تأثير للوضع السياسي على الزيارة.