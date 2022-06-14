رئيس الحكومة الاسرائيلية:"نبذل أقصى جهودنا لإحباط عمليات ضد إسرائيليين في الخارج"

هذه التصريحات هي اول رد لبينيت حول التقارير بشأن التحذير الاسرائيلي حول امكانية استهداف اسرائيليين باسطنبول

تطرق رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت لأول مرة الى المخاوف من محاولة ايرانية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في تركيا، وهي مخاوف قادت الى مطالبة جميع الإسرائيليين في إسطنبول للخروج فورا من هناك، وقال:"في هذه الأيام نشهد محاولات لاستهداف إسرائيليين في مواقع مختلفة خارج البلاد. أذرع إسرائيل الأمنية تبذل أقصى جهودها لإحباط هذه العمليات، وتحييد مرسليها ومرسلي مرسليها مسبقا, لن نتردد بممارسة قوة دولة إسرائيل في كل مكان في العالم، من أجل حماية مواطنينا".

جاءت تصريحات بينيت خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذي قتلوا في حرب لبنان الأولى، وألمح بينيت الى إمكانية رد مباشر ضد ايران مؤكدا على أن الهدف هو حماية مواطني إسرائيل, ويشار الى بينيت شدد خلال الأسابيع الأخيرة بأن إسرائيل تغير "استراتيجية"أمام ايران، وصرح الأسبوع الماضي امام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأنها في "حالة تأهب" في مواجهة ايران، ولا تتردد أكثر، كما يبدو، لتنفيذ عمليات في داخل ايران نفسها.

وقال بينيت خلال كلمته بالكنيست إن"دولة إسرائيل عملت العام الماضي أمام رأس أخطبوب الإرهاب وليس فقط ضد أذرعة كما كان على مدار العقود الماضية"وأضاف "أيام الحصانة، التي قامت خلالها ايران بصورة متكررة بايذاء أسرائيل عن طريق أذرعها في المنطقة، وبقيت سليمة-ولت. نحن نعمل في كل زمان ومكان، وسنواصل ذلك".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية سلسلة الاغتيالات والعمليات المنسوبة لإسرائيل في ايران خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها اغتيال الضابط في فيلق قدس حسن صياد خودائي، حيث قيل انه خطط لعمليات ضد إسرائيليين في الخارج. حاليا توجد مخاوف في اسرائيل بأن عدة خلايا ايرانية تتواجد في تركيا تخطط لاستهداف سياح إسرائيليين في اسطنبول انتقاما على هذه الاغتيالات والوفيات الغامضة التي وقعت في ايران خلال الأسابيع الأخيرة.