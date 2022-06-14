معبر طابا الحدودي بين إسرائيل ومصر سيفتح 24 ساعة على مدار سبعة أيام

وزيرة المواصلات اعتبرتها خطوة أخرى في تعزيز العلاقات بين إسرائيل وجارتها وحليفتها مصر

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن معبر طابا الحدودي بين إسرائيل ومصر سيفتح على مدار 24 ساعة يوميا، على مدار سبعة أيام في الأسبوع ابتداء من 3 تموز/يوليو القادم، جاء هذا على لسان وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، وبعد عامين تم تقليص عمله بسبب أزمة كورونا.

في المقابل أعلنت القائمة الموحدة بأن هذه الخطوة جاءت بعد طلب من رئيس الحزب منصور عباس لتسهيل مرور السياح المسلمين من المعبر خلال عيد الاضحى وتقليل الازدحام عنده.

ميخائيلي قالت إنه "بعد عمل دؤوب لوزارة المواصلات وهيئة المطارات، سيتم فتح معبر طابا في كافة أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا، هذه الخطوة ستقلل من الازدحامات وستتيح للمصطافين في شبة جزيرة سيناء وكل من يحتاج اجتياز الحدود في كل الوقت. خطوة أخرى في تعزيز علاقاتنا مع جارتنا وحليفتنا ، مصر. أتمنى لكم عطلة سعيدة".