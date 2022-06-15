دراسة تؤكد أن إسرائيل ستصبح الدولة الغربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان بحلول عام 2050

وقال ألون تال، إن "إسرائيل ستصبح الدولة الغربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، بأكثر من 800 شخص لكل كيلومتر مربع"

أكد الناشط البيئي المخضرم وعضو الكنيست، ألون تال، للبرلمان الإسرائيلي، أن بلاده ستصبح الدولة الغربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم بحلول عام 2050.

وقال ألون تال، إن "إسرائيل ستصبح الدولة الغربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، بأكثر من 800 شخص لكل كيلومتر مربع"، مشيرا إلى إحصائيات من تقرير بحثي أعدته مجموعة بيئية تسمى "زافوف - منتدى السكان والبيئة والمجتمع"، والتي أكدت أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يصل عدد سكان البلاد إلى أكثر من 17.5 مليون، مقارنة بأكثر من 9 ملايين اليوم.

وأضاف ألون تال، "نحن نعلم الواقع ونعلم ان حماية المساحات الخضراء ليست كافية. أريد ان اعرف ماذا تفعل ادارة التخطيط الاسرائيلية ووزارة الاعمار والاسكان لترجمة تصريحاتهما الى واقع"، محذرا من أن "المساحات الخضراء تختفي بمعدل مذهل يبلغ 24 كيلومترًا مربعًا (حوالي 9 أميال مربعة) سنويًا ، وسوف تتسارع الوتيرة مع النمو السكاني".

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة رام شيفا، "علينا جميعا أن نفهم أننا في أزمة وجودية"، مضيفا "نحن شباب قلقون بشأن ما سيحدث هنا في غضون 30 عامًا".

وأردف رام شيفا، "وسائل الإعلام لا تفهم خطورة الوضع. فبدلاً من الاكتظاظ السكاني في المدن، استولى الناس على المساحات الزراعية الخضراء. مهمتنا هي زيادة الوعي والتأثير على التشريعات حتى تتمكن إدارة حماية البيئة من إجراء التغييرات اللازمة "

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة آنا تراختنبروت، التي تترأس قسم التنوع البيولوجي في وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، إن "رؤية وزارتها هي أن تقوم كل بلدية بمسح المناطق الطبيعية الحضرية الخاضعة لولايتها والتي يجب أن تحافظ عليها وتحافظ عليها".