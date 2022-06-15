الأقمار الصناعية تظهر استعدادات إيران لإطلاق صاروخ إلى الفضاء

لم تكشف إيران عن إطلاق مرتقب في مينائها الفضائي، كما لم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور

أظهرت صور الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، استعداد إيران لإطلاق ما يبدو أنه صاروخ فضائي ضخم، والذي ظهر منتصبا على منصة إطلاق في منطقة بالصحراء، في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات عالية بشأن برنامج طهران النووي، والذي ما تزال فرص إحيائه خلال مفاوضات فيينا منذ سنة تقريبًا ضعيفة.

وقالت وكالة أسوشييتد برس الأميركية، إن الصور التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" أظهرت صاروخًا على منصة إطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان، على بعد حوالي 240 كيلومترًا جنوب شرق طهران، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر صناعي في المدار.

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وكشفت مجموعة من الصور صاروخًا على ناقلة يُجهّز لرفعه ووضعه على برج الإطلاق، فيما أظهرت صورة لاحقة الصاروخ بعد وضعه على البرج.

ومن جانبها، لم تكشف إيران عن إطلاق مرتقب في منصة الإطلاق الفضائي، كما لم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على الأمر.

وكانت وكالة أنباء إرنا المحلية الرسمية، ذكرت في مايو/ أيار الماضي، إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار صناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول مارس/ آذار 2023.

وسبق أن أعلنت إيران في 30 كانون ديسمبر/ كانون الأول 2021، إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية، في خطوة أثارت "قلق" واشنطن. وفي اليوم التالي، أكدت واشنطن فشل إطلاق الصاروخ.