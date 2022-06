الأقمار الصناعية تظهر استعدادات إيران لإطلاق صاروخ إلى الفضاء

أظهرت صور الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، استعداد إيران لإطلاق ما يبدو أنه صاروخ فضائي ضخم، والذي ظهر منتصبا على منصة إطلاق في منطقة بالصحراء، في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات عالية بشأن برنامج طهران النووي، والذي ما تزال فرص إحيائه خلال مفاوضات فيينا منذ سنة تقريبًا ضعيفة.

وقالت وكالة أسوشييتد برس الأميركية، إن الصور التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" أظهرت صاروخًا على منصة إطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان، على بعد حوالي 240 كيلومترًا جنوب شرق طهران، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر صناعي في المدار.