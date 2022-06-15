حصة العمال الفلسطينيين الذين سيدخلون يوميا الى إسرائيل من الضفة ستزيد بـ20 ألف

يأتي هذا في إطار خطة أعدها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية غسان عليان

أفاد موقع "واينت" الإخباري إنه ابتداء من اليوم الأربعاء ستزيد حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون يوميا من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل بـ20 ألف عامل فلسطيني وبذلك سترتفع الحصة اليومية الى 120 ألف عامل ، ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله بأنه "على ما يبدو سيكون عدد أكبر من الفلسطينيين مع تصريحات، وهذا سيقلل احتمال تنفيذ عمليات".

تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة المدنية "من مقيم غير شرعي الى عامل مع تصريح" وهي خطة مدنية أعدها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، والتي صادق وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس عليها وتهدف الى تقليل ظاهرة المقيمين الغير شرعيين.

خطة عليان تهدف الى زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل مع تصريح بطريقة خاضعة للرقابة والإشراف الامني، وتقليل ظاهرة المقيمين الغير شرعيين، وفي إطار الخطة فإن كل عامل فلسطيني يدخل إلى إسرائيل مع تصريح، سيخضع الى إجراءات أمنية من قبل الجهاز الأمني، وبذلك ستتيح الخطة مراقبة أمنية لدخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، ويشار الى انه خلال الأشهر الأخيرة سجلت زيادة بقيمة 10% بحجم العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصريحا ويمرون عن طريق المعابر، وابتداء من اليوم سيرتفع عدد أصحاب التصاريح من 100 ألف الى 120 ألف

بموجب الخطة سيتم زيادة حصة العمال الفلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات في اسرائيل ، وسيرتفع عددهم في قطاع البناء فقط من 74 ألف الى 80 ألف.

ووفقا للخطة التي اقرت بالتنسيق مع جهاز الشاباك سيتم تغيير معايير عمر التشغيل للفلسطينيين، حيث كانت تسمح في الماضي للرجال المتزوجين بجيل 22 فما فوق بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل في إسرائيل، واليوم تتيح ايضا للرجال الغير متزوجين من جيل 27 فما فوق للتقدم بالحصول على تصريح عمل، وايضا للغير متزوجين من جيل 22 حتى 27 في حال كان لديهم اقرباء درجة أولى يعملون في قطاع البناء في إسرائيل.

كما اقر إزالة أسباب امنية قديمة كانت تمنع دخولهم إلى إسرائيل مثل مخالفات خفيفة نفذت قبل 10 الى 20 عاما ومنذ ذلك الوقف ملفهم نظيف، والخلفية لذلك أنه كلما دخل عدد أكبر من العمال مع تصريح إسرائيل ، فإن هذا سيقلل عدد الذين يدخلون لإسرائيل بدون تصريح، وفي المقابل فإن الرقابة الأمنية عليهم سترتفع.