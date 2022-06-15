رغم التحذير الشديد من السفر: لا زال هناك الآلاف من الإسرائيليين الذين يقضون رحلاتهم في تركيا

مسؤول أمني إسرائيلي يقول إنه "تم إحباط عمليات ضد سياح إسرائيليين في اسطنبول" خلال الـ24 ساعة الماضية

افادت القناة الاسرائيلية "13" أن التحذير الشديد من السفر إلى إسطنبول بسبب مخاوف من استهداف ايراني لا يترك حاليا انطباعا بنفوس الإسرائيليين، في حين أن الكثيرين يلغون رحلاتهم لكن الآلاف يواصلون سفرهم ومكوثهم في تركيا، ويواصل الكثيرون قضاء رحلتهم بالقرب من ميدان تقسيم باسطنبول وارتياد الفنادق والمجمعات التجارية والفنادق، رغم الطلب بمغادرة المدينة.

وذكرت القناة انه خلال الـ24 ساعة الماضية تم احباط عمليات ضد سياح إسرائيليين في اسطنبول، وقال مسؤول أمني كبير للقناة إنه تم :"احباط عمليات بصورة متطرفة أنقذت حياة الإسرائيليين خلال الـ24 ساعة الماضية"، طريقة نشاط الايرانيين تشمل التوجه إلى الإسرائيليين وتعقبهم، وبعد أن يبلغ الإسرائيليون عن ذلك- قوات الأمن والاستخبارات الاسرائيلية تساعدهم بالفرار من البلاد.

المخاوف في الجهاز الأمني هو وجود انخفاض بثقة الإسرائيليين وتصديقهم للتحذيرات من السفر، ويرجع ذلك جزئيا انه على مدار سنوات طويلة كان تحذيرا شديدا من السفر الى سيناء، لكن عملية داعش التي حذر منها لم تحدث بعد. المسؤول الأمني قال للقناة الاسرائيلية إن "الاستهتار الإسرائيلي يمكن أن يؤدي الى مصيبة، هناك خطر واضح وفوري على حياة الإسرائيليين، وهذا يمكن أن يرافقنا على مدار أسابيع".

وأقام الجهاز الأمني طاقم مهمات خاص، يشمل رجال موساد، شاباك ومجلس الأمن القومي يعمل على مدار 24/7 ساعة لتحليل استخباراتي ومعالجة وتحذير الإسرائيليين بالوقت في تركيا، حيث أن كل مؤسسة تعمل بموجب أفضليتها وتجربتها من مجال جمع المعلومات الاستخباراتية واحباط العمليات.

وانطلقت الرحلات كما مخطط لها امس الى تركيا لكن بحجم أقل بـ15 بالمئة أقل ، وسافر نحو 8000 اسرائيلي على خط الطيران إٍسرائيل-تركيا في عشرات الرحلات، غالبيتها هبطت في إسطنبول.