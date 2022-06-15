إسرائيل: مواصلة عدد الاصابات بفيروس كورونا

سجل ارتفاع جديد بعدد الاصابات الخطيرة وافيد ان التطعيم غير جديد مع المتحور الجديد

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 7,661 اصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، في حين سجل ارتفاع بعدد الاصابات الخطيرة من 106 الى 119 اصابة.

نسبة الفحوصات الايجابية بلغت 34% ، لكن يمكن الاشارة انه من الممكن ان يكون عدد الاصابات اعلى بسبب أن الكثيرين يكتفون بالفحوصات البيتية، في المقابل مؤشر انتشار العدوى سجل انخفاضا وبلغ حاليا 1.46.

وعلى خلفية المعطيات عقدت لجنة الصحة في الكنيست جلسة حول الموضوع، وقال منسق كورونا بروفيسور سلمان زرقا خلال النقاش ان المتحور الجديد BA5 اصيب به 50% من المرضى حاليا، وهو مرض خفيف نسبيا بين الشبان، لكننا نشهد ارتفاعا بالعلاج في المستشفيات.

وتابع :"الأولوية هي الحفاظ على الفئة السكانية في خطر وابناء جيل 60 فما فوق، BA5 بات يحتل مكانا وتزداد قوته وسيكون المتحور الأهم. في حين ان التطعيم كان فعالا مع متحور دلتا بنسبة 90% ومع اوميكرون 30% لكنه اقل بكثير مع المتحور الجديد، لكنه رغم ذلك يحمي من الاصابات الخطيرة".