وزير خارجية إسرائيل حول العلاقات مع السعودية:"لن يكون هناك اختراق ، لكن سنشهد تحسن بالعلاقات"

تأتي التصريحات على خلفية زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة بما يشمل السعودية وإسرائيل

تطرق وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد اليوم خلال مؤتمر صحافي للتوقعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل والمنطقة والى العلاقة بين وجهات الزيارة التي شملت إسرائيل والسعودية وقال :"الناس يفهمون بأن الجميع ينظر الى السعودية، وحقيقة أن الرئيس سيطير الى هناك مباشرة لها دلالتها الرمزية بأنه يوجد علاقة بين الزيارة والعلاقات". وأضاف لابيد "انه لن يكون اختراق بالعلاقات مع السعودية، لكن سنشهد دفع وتحسن بسيط، ومن داخله سينطلق السلام المرجو مع عدد أكثر من دول المنطقة".

وقال :"أنا لا أريد أن أسرق العرض من الرئيس- هو سيقوم بالاعلان للاعلام الإسرائيلي عن الخطوات التي سيقوم بها، والتي سنقوم بتنفيذها سوية" لكن لا بيد رفض اعطاء تفاصيل اخرى حول التقدم بالعلاقات لكنه قال "اننا نطلق على هذا بنية إقليمية, نحن نحاول محاصرة ايران من جانب أمني ومن جانب سياسي".

وأضاف لابيد وقال بأن السعودية وأندونيسيا دولتان يتم التطلع الى تعزيز العلاقات بينها وإسرائيل، وقال انه يوجد له علاقة مع ثلاثة وزراء خارجية من ثلاثة دول لايوجد لإسرائيل علاقات ديبلوماسية معها. وإضاف لابيد بأن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد ، من المتوقع أن يزوروا إسرائيل قريبا- لكنه لم يحدد تاريخا أو ان كانت الزيارة قبل أو بعد زيارة الرئيس الأمريكي في 13 و14 تموز/يوليو.

وبشأن تركيا قال لابيد انه يوجد تحذيرات بشكل كبير جدا، ولم يتم نشر كل شيئ حول الموضوع، وإنه من واجب كل دولة تحذير مواطنيها حوله، وقال :"نحن نعرف أنه يوجد لذلك تأثيرات من نشر تحذير بدرجة 4، ولم نقم بذلك باستخفاف".

وتطرق وزير الخارجية ايضا الى موضوع النووي الايراني، وقال إن إسرائيل تدفع نحو عقد جلسة في مجلس الأمن حول ايران- وفرض جميع العقوبات عليها وقال :"حقيقة أن الاتفاق النووي عالق، يعني أن الموضوع الايراني يجب أن يعود إلى مجلس الأمن، وتفعيل العقوبات مجددا. وهذا يعني التراجع. وهذا الموقف تم عرضه على جميع الدول المعنية".