تقرير: شركة L3Harris الأمريكية تجري محادثات لشراء مجموعة NSO الإسرائيلية لبرامج التجسس

تقارير:"البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن أي صفقة لشراء NSO ستثير مخاوف جدية بشأن مكافحة التجسس والأمن"

تجري شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية L3Harris محادثات لشراء شركة مجموعة NSO لبرامج التجسس الإسرائيلية، وفقا للتقرير المشترك لصحيفة "هآرتس" و "واشنطن بوست" و "الغارديان"، نقلا عن مصادر مطلعة على الصفقة. مما يؤكد أجزاء من تقرير نُشر في موقع "إنتليجنس أونلاين" هذا الأسبوع.

لم يتم الانتهاء من الصفقة بعد وتحتاج إلى الموافقة عليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ومجلس إدارة L3Harris وفقًا للتقرير المشترك لصحيفة هآرتس وواشنطن بوست والغارديان ، مما يؤكد أجزاء من تقرير نُشر في موقع إنتليجنس أونلاين هذا الأسبوع. .

وأشارت إلى أن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن أي صفقة لشراء NSO ستثير مخاوف جدية بشأن مكافحة التجسس والأمن.

أصبحت شركة المراقبة، التي تصنع برنامج بيغاسوس، في دائرة الضوء بعد الكشف عن أن الحكومات والوكالات الأخرى استخدمت أدواتها للتجسس على الهواتف المحمولة للأشخاص. تقول NSO إن تقنيتها تساعد في القبض على المجرمين.

وذكرت التقارير أنه في حالة الموافقة على الصفقة، يمكن أن تشهد الصفقة إزالة NSO من القائمة المحظورة مباشرة أو من خلال شراء أصولها من قبل L3Harris ، والتي لن تعمل إلا مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت "إن إس أو" أبلغت رويترز في يناير/ كانون الثاني المنصرم أنها تجري محادثات مع عدة صناديق أمريكية بشأن "تحركات مالية مختلفة" مؤكدة تقارير إعلامية بأنها تناقش بيع أصولها.

من بين أولئك الذين رفعوا دعوى ضد آبل، و"إن إس أو" قائلة إن الشركة انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة أيفون.