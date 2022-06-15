إسرائيل/ منسق مكافحة كورونا الوطني: نصف المرضى أصيبوا بالسلالة الحديثة من الفيروس

لفت البروفسور إلى حقيقة انخفاض نجاعة اللقاح بشكل ملموس حيال هذه السلالة، فهو لن يفيد لمنع العدوى لكنه سيحمي

قال منسق مكافحة كورونا الوطني البروفسور سلمان زرقا الأربعاء خلال جلسة للجنة الصحية في الكنيست، إن السلالة الحديثة لكورونا BA5، أصابت نحو 50 بالمائة من المرضى. وأوضح المسؤول أن هذه السلالة تطور مرضًا سهلاً نسبيًا عند الشباب، لكننا في الوقت نفسه نرى ارتفاعًا في الحالات السريرية في المستشفيات"، بحسب النشر في موقع 13.

وأضاف الزرقاء أن "الأهمية تكمن في الحفاظ على الشريحة السكانية المعرضة للخطر، إضافة إلى مجموعة أبناء الستين فما فوق. وتشير الإحصائيات إلى أن BA5 تأخذ مكانها، وستستمر في النمو وتصبح سلالة كبيرة.

كما لفت البروفسور إلى حقيقة انخفاض نجاعة اللقاح بشكل ملموس حيال هذه السلالة، فهو لن يفيد لمنع العدوى لكنه سيحمي من الإصابة بالمرض على نحو خطير. وكانت الإحصائيات أن اللقاح عمل بنجاعة 90 بالمائة مع الدلتا لكنه انخفض إلى 30 بالمائة مع الأوميكرون.

وأضاف الزرقاء: "كل الحالات السريرية هم فوق الستين من العمر، بعضهم تلقى جرعة رابعة. وتلقى غالبية السكان الإسرائيليون الجرعة الرابعة في شهر كانون الثاني/ يناير، ونحن بالفعل قد تجاوزنا فترة خمسة أشهر وندرك أننا أمام ظاهرة توهين اللقاح". وأضاف أنهم في وزارة الصحة يعملون على مراقبة التطورات عالميا للوقوف بصورة مدروسة على ضرورة إعطاء جرعة خامسة من عدمه".

وشدد المسؤول على أهمية التزام الجمهور بالكمامة في الأماكن المغلقة، التزامًا شخصيا، لا سيما وسط المجموعة السكانية المعرضة للخطر. وأشار إلى أن هنالك تفكير بإعادة النظر في مسألة الإعفاء من الكمامات.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أنه تم تسجيل 7661 إصابة جديدة أمس، وأن مؤشر العدوى بقي ثابتًا عند 1.46 في حين ارتفع عدد المرضة بحالة خطيرة وعددهم 119، 30 منهم بحالة حرجة و27 موصولين بجهاز تنفسي.