خامس حالة من جدري القرود في إسرائيل

وصل المريض إلى مستشفى ايخيلوف في تل أبيب مصابًا بأعراض أثارت الشبهات حول الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، اكتشاف حالة خامسة من جدري القرود في إسرائيل، وذلك في أعقاب عودة المريض البالغ من العمر 30 عاما من رحلة خارج البلاد . ووصل المريض إلى مستشفى ايخيلوف في تل أبيب مصابًا بأعراض أثارت الشبهات حول الفيروس.

وأطلقت وزارة الصحة نداء للمواطنين، لا سيما العائدين من خارج البلاد والذين أصيبوا بحرارة مرتفعة أو ببثور أو أنهم تواجدوا بالقرب من أشخاص مرضى بجدري القرود، بالتوجه حالا إلى الطبيب.