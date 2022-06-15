وزير الخارجية الإسرائيلية يشكر تركيا على المساعدة في إحباط الهجمات الإيرانية على الإسرائيليين

"السلطات المختصة في البلاد تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون المتعلقة بمكافحة الإرهاب"

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في مكالمة هتنفية بين الطرفين، اليوم الأربعاء، على جهود أنقرة لحماية السياح الإسرائيليين من محاولات إيران إلحاق الأذى بهم.

وكان الوزيران قد التقيا في القدس في نهاية مايو/أيار المنصرم في محاولة لتحسين العلاقات تدريجيا بين الحلفاء الإقليميين السابقين.

دعا لبيد ، الاثنين المنصرم، المواطنين الإسرائيليين في تركيا إلى مغادرة البلاد "في أقرب وقت ممكن" خوفا من الهجمات الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، إن "السلطات المختصة في البلاد تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون المتعلقة بمكافحة الإرهاب، و شددت على أن "تركيا بلد آمن، وتواصل مكافحة الإرهاب بأكثر الطرق فاعلية، ومن خلال عمليات أمنية داخل حدود البلاد وخارجها"، لافتة إلى أن "النتائج الإيجابية لمكافحة الإرهاب واضحة للعيان"

وفي السياق أفادت الصحافة الإسرائيلية عن قيام شبكة من النشطاء الإيرانيين بشن هجمات على إسرائيليين في تركيا، نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد رفع التهديد الحالي على المواطنين الإسرائيليين في اسطنبول إلى المستوى الرابع وهو الأعلى على المستوى الإسرائيلي، وإلى المستوى الثالث في باقي المدن التركية.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وإيران في الأسابيع الأخيرة ، مع تهديدات من القادة الإيرانيين وتزايد انتهاكات طهران للاتفاق النووي الإيراني.