محكمة إسرائيلية تدين عامل إغاثة متهم بتحويل أموال لحماس في غزة

"المحكمة المركزية في بئر السبع أدانت اليوم محمد الحلبي عامل إغاثة من غزة بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية"

أدانت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع الأربعاء، محمد الحلبي مدير مؤسسة "وورلد فيجن "غير الحكومية" في معظم التهم الموجهة إليه. ووضع حلبي رهن الاعتقال الإداري منذ يونيو/ حزيران 2016 ، أي منذ بدء القضية القانونية.

وقامت المحاكم الإسرائيلية بالموافقة على طلبات النيابة العامة بتمديد اعتقال حلبي 27 مرة، قبل النطق بالحكم عليه اليوم. علمًا أن الادعاء الإسرائيلي عرض، مرارًا على حلبي، القبول بصفقة الإقرار بالذنب إلا أنه رفض بشدة، وأكد براءته، وفقًا لمحاميه.

وقال موقع يديعوت أحرونوت إن "المحكمة المركزية في بئر السبع أدانت اليوم محمد الحلبي المسؤول البارز في منظمة الإغاثة الدولية "وورلد فيجن" من سكان غزة بارتكاب سلسلة من المخالفات الأمنية".

وأوضح الموقع أنه "بحسب لائحة الاتهام التي تضم 14 تهمة يحظر نشر تفاصيلها، فقد تورط الحلبي في أنشطة أمنية ضد إسرائيل منها مساعدة حركة حماس ونقل أموال لها، ومساعدة العدو في الحرب، والعضوية في منظمة، وتزويد العدو بالمعلومات، والتدريب العسكري المحظور، وحمل السلاح وحيازته وغيرها".

وأفاد موقع أمد، أن الحلبي وهو أب لخمسة أطفال، تعرض للاعتقال في 2016 أثناء سفره عبر معبر بيت حانون "إيريز".

واجتذبت القضية اهتمامًا أجنبيًا، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى "الإفراج الفوري" عن حلبي. كما حضر دبلوماسيون أمريكيون العديد من جلسات الاستماع الخاصة بمحاكمة حلبي أمام المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس.

وبحسب موقع رأي اليوم، فقد توقفت وورلد فيجن عن العمل في قطاع غزة بعد القبض على الحلبي وجرى طرد 120 موظفا. واستهمرت المنظمة في السنوات العشر السابقة، نحو عشرين مليون يورو (8ر20 مليون دولار) في أكثر من خمسين مشروعا في المنطقة، اشتملت على طرود غذائية بعد الحرب ومساعدة نفسية ودعم للنساء الحوامل.