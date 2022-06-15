إسرائيل/ يائير لابيد: "جولة جو بايدن في الشرق الأوسط يمكن أن تساعد في احتواء التهديد الأمني ​​الإيراني وتطبيع العلاقات مع السعودية"

يائير لابيد: "نحاول وضع إيران تحت الحصار على الصعيدين الأمني ​​والسياسي، لأنها تشكل تهديدا للمنطقة بأسرها"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء إن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة إلى الشرق الأوسط يمكن أن تساعد في احتواء التهديد الأمني ​​الإيراني وتطبيع العلاقات مع السعودية.

وقال يائير لابيد "نحاول وضع إيران تحت الحصار على الصعيدين الأمني ​​والسياسي، لأنها تشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، وليس إسرائيل فقط" في إشارة إلى هجمات العام المنصرم على السعودية بالصواريخ الإيرانية

وأكد لبيد أن إسرائيل تهدف "في نهاية المطاف" إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية، بعدما امتنعت الأخيرة عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل حتى حل الخلاف مع الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل والضفة الغربية و السعودية يومي 13 و 16 يوليو/تموز الوشيك. ليصبح أول رئيس أمريكي يسافر إلى السعودية مباشرة من إسرائيل. وشدد لبيد على أن "المسار مهم لمستقبل المنطقة بأسرها"

ومن جهتها نقلت وكالة فرانس برس عن لابيد قوله "حقيقة أن الرئيس سيتوجه مباشرة من هنا إلى السعودية تشير على الأرجح إلى وجود صلة بين الزيارة والقدرة على تحسين العلاقات في المنطقة بأسرها".وأضاف أن لإسرائيل والسعودية مصلحة مشتركة "للتأكد من أن إيران لن تصبح دولة عتبة نووية".

ومع ذلك ، ورد الأسبوع المنصرم أن السعودية دخلت في "محادثات جادة" مع إسرائيل حول إقامة علاقات تجارية وتعزيز التنسيق الأمني. في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري.

وكانت مجموعات من أعضاء الكونغرس من الحزبين الأمريكيين، قد قدمت تشريعات تهدف إلى دمج أنظمة الدفاع الجوي لإسرائيل والدول العربية المجاورة لمواجهة التهديدات الإيرانية.