روسيا تطالب إسرائيل بتوضيحات حول قصف مطار دمشق

بوغدانوف أخبر بن تسفي أن روسيا لن تسمح بأن تصبح سوريا "ساحة معركة" لدول أخرى أثناء محاربة الإرهاب الإقليمي

طالبت روسيا الأربعاء، إسرائيل بتقديم توضيحات حول الهجوم على مطار دمشق، والذي تسبب بتدمير للمنطقة على نحو غير مسبوق. وأفاد موقع واينت أن سفير إسرائيل لدى روسيا، أليكس بن تسفي، استُدعي اليوم (الأربعاء) إلى اجتماع بوزارة الخارجية الروسية للمطالبة بتفسيرات قصف مدارج مطار دمشق الدولي، الأسبوع الماضي.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي مايكل بوغدانوف أن التفسيرات المقدمة حتى الآن لا ترضي الكرملين، وأخبر بن تسفي أن روسيا لن تسمح بأن تصبح سوريا "ساحة معركة" لدول أخرى أثناء محاربة الإرهاب الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن بوغدانوف أعرب لبن تسفي عن "قلقه العميق" بشأن الهجوم الذي قال الروس إنه ألحق أضرارا بالمدرج وأنظمة الملاحة والمباني وألحق أضرارا بالحركة الجوية الدولية.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم، أن وزير النقل زهير حازم زار مطار دمشق ووقف عن كثب على أعمال إعادة تأهيله. وما يزال مجهولا حتى اللحزة موعد إعادة تشغيل المطار وفتحه أمام الطائرات منه وإليه.

وحتى قبل استدعاء السفير الإسرائيلي للقاء نائب وزير الخارجية الروسي، أصدرت موسكو بالفعل إدانة شديدة للهجوم الذي نسبته سوريا إلى إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في بيان يوم الجمعة الماضي، "إن على إسرائيل وقف ما وصف بأنه ممارسة شريرة للإضرار بالبنية التحتية المدنية".

وأضافت المسؤولة الروسية أن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا انتهاك للقانون الدولي و غير مقبولة". وأضافت "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي الاستفزازي على بنية تحتية مدنية حيوية في سوريا. فهذه الأعمال غير المسؤولة تشكل مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي. ونطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة".