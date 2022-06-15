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جو بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف وصواريخ ارض-بحر

AFP

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.
MANDEL NGAN / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحفي عشية عامه الأول في المنصب ، من الغرفة الشرقية للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة في 19 يناير 2022.

أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، اليوم الأربعاء، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف اضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل الى مليار دولار.

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وأوضح بايدن في بيان أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديم زيلينسكي.

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