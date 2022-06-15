جو بايدن يعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف وصواريخ ارض-بحر

أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، اليوم الأربعاء، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطع مدفعية وقذائف اضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل الى مليار دولار.

وأوضح بايدن في بيان أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديم زيلينسكي.