وزير الخارجية الإسرائيلي: ناصر بوريطة سيحل بتل أبيب قريبا لافتتاح سفارة المغرب الشهر الوشيك

وزارة الخارجية المغربية لم تصدر إلى حدود الساعة أي بيان رسمي بشأن الزيارة المرتقبة لناصر بوريطة إلى إسرائيل

أفادكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سيحل بتل أبيب قريبا، من أجل افتتاح سفارة المملكة المغربية في إسرائيل،و قال "أتوقع وصول وزيري الخارجية المغربي والإماراتي، قريبا إلى إسرائيل"، ورجح الوزير الإسرائيلي، أن تتم الزيارة خلال شهر أو شهرين من الآن.

ووفق ما نقلته هيئة البث لرسمية الإسرائيلية "كان"أشار لابيد إلى أن نظيره المغربي سيفتتح سفارة بلاده لدى إسرائيل خلال هذه الزيارة المرتقبة، دون تحديد ما إذا كان الحديث يتعلق بافتتاح "سفارة مغربية" أو يتعلق الأمر بمكتب الاتصال المغربي لدى إسرائيل.

جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية المغرب لم تصدر إلى حدود الساعة أي بيان رسمي بشأن الزيارة المرتقبة لناصر بوريطة إلى إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد قد قام بزيارة رسمية إلى المغرب دامت يومين في أواخر العام المنصرم، وكانت هي الزيارة الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، قبل أن يتبعه وزير الأمن بين غانس ووزراء آخرون. في ما قام وزير الخارجية المغربية بزيارة إسرائيل للمشاركة في قمة النقب خلا شهر مارس/أذار المنصرم بمشاركة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني ووزير الخارجية المصري سامح شكري.