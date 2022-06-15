تقديم لوائح اتهام ضد منفذي عملية أريئيل: "خططنا للعملية ليلاً لنتمكن من الفرار"

كما قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد شقيق أحد المتهمين، نسبت إليه جريمة تتعلق بعدم منع الاعتداء

وجهت النيابة العسكرية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، لوائح اتهام ضد منفذي عملية أريئيل التي قاما خلالها بقتل حارس الأمن فياتشيسلاف غوليف 23 عاما في هجوم مسلح وقع عند مدخل مستوطنة أرييل قبل نحو شهر ونصف، على ما كشف موقع واينت.

وبحسب التحقيق الأولي فقد وصل منفذا العملية يحيى مرعي (19 عامًا) ويوسف عاصي (20 عامًا)، إلى نقطة الحراسة بمدخل أريئيل بتمام الساعة 11:20، وشرعا بإطلاق النار باتجاه جوليف وخطيبته، ثم ترجل أحد المهاجمين من السيارة ودخل كشك الحراسة فسدد 3 رصاصات أجهزت على الحارس وقاما بالفرار. ونجحت قوات الأمن الإسرائيلية بإلقاء القبض عليهما بعد مطاردة استمرت 20 ساعة، في قرية قروات بني حسن قضاء سلفيت.

استقل منفذا الهجوم الدموي سيارة من نوع سوزوكي تحمل لوحة ترخيص صفراء، يرجح أنها كانت تخص سيارة مازدا لم تعد صالحة للاستخدام للوصول إلى نقطة الهجوم. وبعد ساعات قليلة على فرارهما، عثر على مركبتهما محترقة ومهجورة في منطقة مكشوفة.

وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة أمام المحكمة العسكرية، فقد قرر الفلسطينيان شن هجوم إجرامي على مدنيين إسرائيليين بعد سماع أنباء عن اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن. ولهذه الغاية، اشتريا أسلحة ومركبة، واتفقا على تنفيذ الهجوم في نقطة الحراسة عند مدخل أريئيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع وتحت جنح الظلام لاعتقادهما بأن ذلك سيمكنهما من تنفيذ الخطة على أفضل نحو وسيتيح لهما إمكانية الفرار.

كما قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد شقيق أحد المتهمين، نسبت إليه جريمة تتعلق بعدم منع الاعتداء، وكذلك منح حق اللجوء لمنفذي العملية الموقوفين حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وعلى نحو غير مألوف، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته الرسمية عن الهجوم، مدعيا حينها أن الهجوم "ليس سوى جزءا من سلسلة ردود في أعقاب العدوان على المسجد الأقصى". ووزع الذراع العسكري في حساباته الرسمية ملصقات تمجد منفذي الهجوم.