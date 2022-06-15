العراق: مقتدى الصدر يعلن انساحبه من العملية السياسية

مقتدى الصدر "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الأربعاء، إنه "قرر الانسحاب من العملية السياسية حتى لا يشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور".وتابع إنه "لن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود الفاسدين".

جاءت تصريحاته خلال لقائه أعضاء الكتلة الصدرية في النجف، "وبعد الترحيب بكم وقبل الوداع بيننا وبعد شكركم على مواقفكم ووحدتكم، أود أن أخبركم شيئاً واحداً، أني قررت الانسحاب من العملية السياسية".وأضاف "قررت ذلك كي لا اشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".

وأوضح الصدر "أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدين وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".وتابع "في حال اشتركنا في الانتخابات المقبلة، فابقوا نساء ورجالا على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسياً وعقائدياً وبرلمانياً وقانونياً وتواصلوا مع الشعب العراقي".