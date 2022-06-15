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الجيش الإسرائيلي يعلن عن إجراء مناورات عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان

i24NEWS

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عناصر من الجيش الاسرائيلي بالقرب من الحدود الاسرائيلية اللبنانية
IDF spokemanعناصر من الجيش الاسرائيلي بالقرب من الحدود الاسرائيلية اللبنانية

ومن المتوقع أن يسمع سكان البلدات المجاورة دوي الانفجارات حتى بعد ظهر الخميس موعد انتهاء التدريبات.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري مناورات عسكرية تشمل نيران المدفعية صباح غد الخميس بالقرب من الحدود مع لبنان بالقرب من منطقة جبل دوف،ومن المتوقع أن يسمع سكان البلدات المجاورة دوي الانفجارات حتى بعد ظهر الخميس موعد انتهاء التدريبات.

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مع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع الأخيرة بشأن حقوق حقل غاز كاريش، تقف القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى. بينما تقول إسرائيل إن كاريش جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، يصر لبنان على أن الحقل في المياه المتنازع عليها ولا ينبغي تطويره حتى يتم حل النزاع.

وكان وزراء إسرائيليون قد اصدروا الأسبوع المنصرم بيانا مشتركا قالوا فيه إن البلاد "مستعدة للدفاع" عن الحفارة ، في أعقاب تهديدات حزب الله. في وقت سابق من شهر مايو ، أجرت إسرائيل وقبرص تدريبات عسكرية مشتركة لمحاكاة حرب في عمق لبنان ضد حزب الله.

وذكرت تقارير أمس الثلاثاء أن لبنان يعتزم تقديم حل وسط لمبعوث الطاقة الأمريكي عاموس هوكستين الذي جاء إلى بيروت بدعوة من الحكومة اللبنانية لحل الخلاف مع إسرائيل بشأن موارد الغاز البحري.

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