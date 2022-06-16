سوريات عائدات من مخيم الهول يواجهن رفض المجتمع في الرقة

منذ عام 2019، غادر أكثر من تسعة آلاف سوري مخيم الهول بموجب اتفاقات مع العشائر بهدف إعادة السوريين إلى بلداتهم

تواجه نورا الخليف (31) عاما التي عادت من مخيم الهول إلى مدينتها الرقة في شمال سوريا، حالة من القطيعة والرفض يفرضها المجتمع على مثيلاتها، علمًا أن الآلاف منهن عادوا على دفعات منذ 2019 من مخيم الهول إلى بلداتهم في شمال شرق سوريا بموجب اتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية ووجهاء العشائر.

منذ عودتها قبل ثلاث سنوات، انتقلت الخليف للعيش في منزل أهلها المتواضع في حي شعبي عند أطراف مدينة الرقة التي شكلت لسنوات أبرز معقل للتنظيم المتطرف في سوريا.

تقول نورا التي انقطعت قبل خمس سنوات أخبار زوجها السعودي الجنسية المنضوي في صفوف التنظيم، "غالبية جيراني يقولون لي "أنت داعشية"، وهي التهمة التي تبرر الحرمان، بنظرهم. تضيف نورا وهي أم لطفلين "نريد أن ننسى، لكن الناس تصرّ على إعادتنا إلى الوراء. منذ أن غادرت الهول لم أشعر بالراحة على الصعيدين المالي والنفسي".

يؤوي المخيم الواقع في محافظة الحسكة نحو 56 ألف شخص بينهم نازحون، لكن غالبيتهم من أفراد عائلات التنظيم من سوريين وأجانب نُقلوا إليه على مرّ سنوات مني خلالها التنظيم بهزائم متتالية على يد المقاتلين الأكراد المدعومين أميركياً، وآخرها في آذار/مارس 2019 في بلدة الباغوز في أقصى الشرق السوري.

وتقول الخليف التي كانت في عداد آلاف تم إجلاؤهم من الباغوز، "كان مخيم الهول أرحم علينا من الرقة".

وتوضح "غادرت المخيم من أجل طفليّ وتعليمهما، لكن الوضع هنا ليس أفضل ... أشعر بالندم لأنني غادرت المخيم".

منذ عام 2019، غادر أكثر من تسعة آلاف سوري مخيم الهول بموجب اتفاقات مع العشائر بهدف إعادة السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلا أن كثراً واجهوا أوضاعاً معيشية صعبة في الخارج، فبعدما كانوا يعتمدون على المساعدات في المخيم، بات تأمين لقمة العيش مهمة صعبة في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة جراء النزاع المستمر منذ أكثر من 11 عاماً.

وإن كان حلم الخلف السفر خارج البلاد، فإن وضعها المالي لا يسمح لها بذلك وقد وجدت نفسها مضطرة للعمل في تنظيف المنازل. وتقول "ترفض بعض العائلات حتى أن أنظف بيوتها بسبب ارتدائي للنقاب".