وزارة الأمن الإسرائيلية تخطط لعرض نظام اعتراض الليزر أمام بايدن وطلب المساعدة في تمويله

سيتم مطالبة بايدن بالانتقال من التعاون العسكري إلى بناء قوة دائمة بالتعاون مع الدول السنية المعتدلة

تستعد المستويات الأمنية في إسرائيل لاطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل والمنطقة، على مشروع نظام اعتراض الليزر التابع لوزارة الأمن، إضافة إلى نظامي القبة الحديدة وحيتس. بحسب النشر اليوم في والا. ويخطط رؤساء الجهاز الأمني، للاستفادة من هذه الزيارة لمطالبة بايدن بالانتقال من التعاون العسكري إلى بناء قوة دائمة وتوسيع المنتديات المشتركة في مجال الأمن بالتعاون مع الدول السنية المعتدلة.

ويفيد التقرير أن وزارة الأمن سوف تعمل على نشر هذه المنظومة الدفاعية في غضون سنوات قليلة، على طول إحدى الجبهات الحدودية للحماية من القاذفات والصواريخ والطائرات بدون طيار. وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إنه لم يكن سرا أن وزارة الأمن كانت تبحث عن شركاء للمشروع المكلف جدَا، لكن أهميته بالغة في الدفاع عن جبهة البلاد إلى جانب أنظمة أخرى.

وفقًا لمصادر رفيعة المستوى في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، فقد أجريت محادثات حول قضية الليزر مع نظراء لهم، في وزارة الدفاع الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أن وضع الرئيس الأمريكي في الصورة يساعد في تعزيز الشراكة التي يؤمل في أن تسمح بزيادة التركيز على مكافحة النشاط الإرهابي ونقل المعلومات الاستخبارية والتفكير معا في التحديات المشتركة، بحسب التقرير.