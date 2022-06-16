اعتقال قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أميركية في سوريا

الخبير في تجميع العبوات الناسفة، هاني أحمد الكردي، هو القيادي البارز في تنظيم داعش الذي تم اعتقاله

أشارت مصادر أمريكية استخباراتية الأربعاء إلى أن الخبير في تجميع العبوات الناسفة، هاني أحمد الكردي، هو القيادي البارز في تنظيم داعش الذي تم اعتقاله في عملية شمال سوريا. ويُعرف الكردي أيضًا باسم "والي الرقة". كانت الرقة في شمال سوريا منذ عدة سنوات عاصمة الخلافة الإسلامية التي أسسها التنظيم الإرهابي.

وأشارت أنباء في وقت سابق من اليوم إلى أن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اعتقلت فجر الخميس، قيادياً بارزاً متمرساً في صناعة القنابل في تنظيم الدولة الإسلامية، خلال عملية إنزال جوي في شمال سوريا.

وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات تابعة للتحالف حطت لبضع دقائق فقط في قرية الحميرة في منطقة واقعة تحت سيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأعلن التحالف في بيان أن قواته أسرت خلال "عملية ناجحة" شخصاً لم تفصح عن اسمه وهو "صانع قنابل متمرس وميسر عمليات وقد أصبح أحد كبار قادة فرع داعش في سوريا"، مشيراً إلى أنه "تم التخطيط للمهمة بدقة لتقليل مخاطر الأضرار الجانبية أو الأضرار بالمدنيين".

ولم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين أو قوات التحالف، وفق البيان.

وفي بلدة الحميرة، على بعد أربعة كيلومترات فقط من الحدود مع تركيا، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن القوات التركية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة التي وقع فيها الإنزال.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن مروحيات عدة حلقت في أجواء القرية بعد منتصف الليل قبل أن تعود أدراجها.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيتين حطتا في القرية الصغيرة لبضعة دقائق فقط قبل أن تقلعا مجدداً، مشيراً إلى سماع طلقات نارية محدودة بين المنازل خلال عملية الإنزال. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "العملية الأميركية كانت سريعة وسهلة"، مشيراً إلى أن المعتقل يعد "من قياديي الصف الأول في التنظيم" من دون أن يتمكن من تحديد هويته.