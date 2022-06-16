إسرائيل تعلن عن زيادة 2000 تصريح عمل لدخول العمال الفلسطينيين من غزة

قررت مؤسسة الأمن زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بمقدار 20 ألف

زادت إسرائيل حصة تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين من غزة بـ 2000 تصريح إضافي، مما رفع عدد تصاريح الدخول للاحتياجات الاقتصادية إلى 14000.

أعلن منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان، صباح اليوم (الخميس)، قرار وزير الأمن بعد الإنتهاء من إجراء تقييم أمني. وسيتم إصدار التصاريح وفقًا للمعايير المطلوبة وبناء على تشخيص أمني، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء بينيت في نقاش في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إنه أصدر تعليمات لزيادة عدد العمال الذين يدخلون غزة من إسرائيل إلى 15 ألف عامل. وفي نشرة المساء التابعة لهيئة البث الرسمية "كان 11" أفيد أنه تم التباحث في القرار في المؤسسة الأمنية واتخذ بموافقة وزير الأمن بيني غانتس،قبل عدة أسابيع وحتى قبل "يوم القدس". أطلع بينيت أعضاء لجنة الخارجية والأمن على القرار، وعملت "كان حدشوت" أن رسالة مماثلة وصلت لحماس.

لم يتجاوز عدد العمال الفلسطينيين قبل ستة أشهر عتبة الـ 5000 عامل. ومنذ ذلك الحين، أخذ بالارتفاع بضعة آلاف كل بضعة أشهر. بالأمس، قررت مؤسسة الأمن زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بمقدار 20 ألفا.

أفاد موقع "واينت" الإخباري إنه ابتداء من الأربعاء ستزيد حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون يوميا من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل بـ20 ألف عامل فلسطيني وبذلك سترتفع الحصة اليومية الى 120 ألف عامل ، ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله بأنه "على ما يبدو سيكون عدد أكبر من الفلسطينيين مع تصريحات، وهذا سيقلل احتمال تنفيذ عمليات".