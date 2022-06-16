اسرائيل: تشخيص 6,068 اصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية

132مريضا في حالة حرجة، وبين الحالات الخطيرة يخضع 29 مريضا لتنفس اصطناعي

أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، ان هناك 6,068 اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى132.

ويرقد في المستشفيات 452 مريضا بكورونا، وبين الحالات الخطيرة يخضع 29 مريضا لتنفس اصطناعي، فيما يرقد 41 بحالة متوسطة. وبلغت حصيلة الوفيات 10,882 منذ بداية الجائحة.

ويوجد حاليا 38,160 إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 279 إصابة طفيفة. وبلغ عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة 4,209,572.

واقر منسق مكافحة الكورونا البروفيسور سلمان زرقا ان هناك تصاعدا ملحوظا في عدد الاصابات بفيروس كورونا وان هذه الارقام ما هي الا قمة جبل الجليد اذ هناك اشخاص يفحصون انفسهم بالفحص المنزلي ولا يحيطون السلطات علما باصابتهم .

وقال زرقا ان الموجة الحالية من الفيروس قد تشكل خطرا على كبار السن نظرا لنسبة انتقال العدوى العالية .واضاف ان وزيرة الصحة غير معنية حاليا بفرض قيود الا انها توصي بالارتداء الكمامات في الاماكن المسقوفة والتكتظة.